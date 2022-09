Boxe : un Français met son genou à terre et refuse de combattre

Le boxeur français Newfel Ouatah a refusé de disputer son combat dès la première seconde vendredi à Montréal. Il s’en est expliqué juste après.

Une scène qui restera dans les annales. Lors d’un gala de boxe, vendredi à Montréal, le Français Newfel Ouatah a refusé d’affronter Simon Kean dès le gong d’entrée en mettant le genou à terre et en levant son poing.

Alors que l’affrontement entre les deux poids lourds venait d’être lancé, le Lyonnais, ancien champion de France de la catégorie reine, a été déclaré perdant par KO, après ce «combat» qui n’aura duré officiellement que 16 secondes.

La protestation de Newfel Ouatah qui apprend quelques heures avant son combat par la fédération française de boxe qu’il n’est pas assuré en cas de soucis sur le ring. La boxe n’est pas un jeu. Soutiens Newfel pic.twitter.com/Xm9NbsvCM2 — Richard Sette (@richardsette7) September 10, 2022

S’il ne s’est pas expliqué auprès de l’arbitre, Ouatah l’a fait tout de suite après sur ses réseaux sociaux.

Voici les explications de Newfel Ouatah sur la page facebook de Eye of the Tiger Management. Une situation qui aurait pu être réglé facilement et d’avance, mais le boxeur n’a pas informé la promotion selon Antonin Decarie, Vice-président de Eye of the tiger . #keanouatah #boxing pic.twitter.com/412uEbGgL1 — Jeff Jeffrey (@jeffreyboxe) September 10, 2022

«La fédération Française de boxe m’a envoyé un courrier aujourd’hui pour me dire que je n’étais pas assuré en cas de soucis, a-t-il expliqué. D’autres ont des passe-droits mais moi pas. Ce combat je voulais le faire, j’ai pris un [mois] et demi pour me préparer et les frais qui vont avec. Ce que j’ai fait est une protestation. Je m’excuse auprès de tous et surtout Eye Of The Tiger Management. On ne joue pas à la boxe.»

La FFB avait en effet refusé qu’il combatte pour ne pas avoir respecté les délais imposés après une défaite par KO. Il s’était incliné par KO en juin 2021 en Ukraine contre Vladyslav Sirenko.

«Bonjour, la Fédération Française de boxe ainsi que la ligue Nationale de Boxe Professionnelle vous confirment qu’aucune autorisation ne vous a été délivrée pour le combat du 9 septembre 2022 à Montréal. Nous vous informons que notre institution se dégage de toutes responsabilités», a expliqué la Fédération à Newfel Ouatah.

Newfel Ouatah n’a semble-t-il pas obtenu l’autorisation de boxer de la @FF_Boxe.



Il n’a pas pris le risque de combattre sans être assuré.#RMCBOXE @RMCsport



WhatsApp qu’il m’a envoyé qq minutes après avoir quitté le ring pic.twitter.com/lC2tJIQHmN — Samoudi (@SamyrHamoudi) September 10, 2022

A noter que lors de cette soirée, le Français Christian Mbili s’est offert une 22e victoire en carrière en battant l’Américain DeAndre Ware par KO au deuxième round. De quoi se rapprocher d’une chance mondiale chez les super-moyens.

