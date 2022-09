Football : le gardien de Cadix apporte un défibrillateur pour un supporter victime d’un malaise (vidéo)

En plein match du championnat d’Espagne, samedi, le gardien de Cadix s’est empressé d’apporter un défibrillateur pour venir en aide à un supporter victime d’un malaise cardiaque dans les tribunes.

Son geste a peut-être sauvé la vie d’un supporter. Alors que son équipe recevait le FC Barcelone, samedi, lors de la 5e journée du championnat d’Espagne, le gardien Cadix s’est empressé d’apporter un défibrillateur aux secours pour venir en aide à un spectateur victime d’un malaise cardiaque dans les tribunes.

La scène s’est déroulée à dix minutes du coup de sifflet final. Barcelone menait tranquillement au score (0-2), lorsque l’arbitre de la rencontre, alerté par une certaine agitation dans les travées, a interrompu la partie. Les secours sont rapidement intervenus auprès de l’homme en danger et ils ont pu compter sur la contribution de Jeremias Ledesma. Le portier de Cadix a récupéré un défibrillateur transmis par un médecin du FC Barcelone avant de traverser le terrain pour le donner aux secouristes.

El arquero del Cadiz, Conan Ledesma corrió por un desfribilador, ya que un aficionado en el partido sufrió un ataque.





Après de très longues minutes, dans un silence pesant, l’homme a pu être évacué sur une civière pour être transporté à l’hôpital et les deux équipes, qui avaient été renvoyées aux vestiaires, ont fait leur retour sur la pelouse pour achever la rencontre. Et si Ansu Fati et Ousmane Dembélé, qui n’ont pas célébré leur but par respect, ont donné plus d’ampleur à la victoire du Barça (0-4), l’essentiel était ailleurs.

Et après l’inquiétude, le soulagement est venu d’un communiqué de Cadix qui a donné des nouvelles rassurantes de l’état de santé du supporter. «Une des équipes médicales s’est déplacé jusqu’à la victime en tribune avec un défibrillateur pour commencer la réanimation. Parallèlement, le FC Barcelone a offert un deuxième défibrillateur en cas de besoin, qui a été porté jusqu’à la zone de l’incident par les joueurs eux-mêmes. La réanimation a été positive après quelques minutes, et le supporter a été transféré à l’hôpital Puerta del Mar, où il reste en observation», a indiqué le club.