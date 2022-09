Formule 1 : Max Verstappen enchaîne une nouvelle victoire au Grand Prix d'Italie et se rapproche du sacre

Dans une fin de course neutralisée, Max Verstappen a signé une 5e victoire consécutive, ce dimanche, au Grand Prix d’Italie, en devançant Charles Leclerc. Avec nouveau ce succès, le Néerlandais accroît encore un peu plus son avance en tête du championnat du monde et se rapproche de sa 2e couronne mondiale.

Max Verstappen est inarrêtable. Et imbattable. Sur les terres de Ferrari, le Néerlandais n’a pas fait de sentiment pour signer une 5e victoire consécutive, ce dimanche, au Grand Prix d’Italie, privant la Scuderia et Charles Leclerc d’un succès devant les nombreux tifosi venus soutenir l’écurie italienne, qui célèbre ses 75 ans. Avant le départ, ils avaient pourtant bon espoir de voir l’équipe au cheval cabré triompher avec la pole position du Monégasque, alors que le pilote Red Bull ne s’élançait que de la 7e place après avoir été pénalisé.

Mais contrairement à 2019, lorsqu’il avait triomphé sur le tracé de Monza, Leclerc, qui a opté pour une stratégie différente avec deux arrêts contre un seul pour son rival, n’a pu contrarier la suprématie de Verstappen cette saison. Même si la fin de course neutralisée sous un régime de voiture de sécurité (panne de Daniel Ricciardo) a laissé un goût d’inachevé au pilote Ferrari, qui n’a pu livrer une bataille avec Max Verstappen. «La fin de course a été frustrante, on n’aime pas finir comme ça. C’est dommage. J’espérais gagner devant les tifosi, je suis déçu», a commenté Charles Leclerc à l’arrivée.

"Je n'ai pas très bien compris la fin de la course, pour moi il n'y avait pas de raison de faire un autre tour sous safety car"



Mais rien ne dit qu’il aurait été en mesure de dépasser le champion du monde en titre si la course avait été relancée tant le Batave domine cette saison au volant de sa Red Bull. Vainqueur pour la 1ère fois de sa carrière à Monza, le champion du monde en titre a décroché sa 11e victoire cette année et, avec encore six courses à courir, il est bien parti pour battre le record de 13 courses gagnées en une saison détenu par Michael Schumacher (2004) et Sebastian Vettel (2013).

En attendant, avec 116 points d’avance sur Charles Leclerc, il file à vive allure vers son second sacre de champion du monde. Et il pourrait même être couronner et tuer le semblant de suspense restant dès la prochaine course, dans trois semaines, à Singapour en cas de victoire et si Charles Leclerc termine au-delà de la 8e place. Sinon ce ne sera que partie remise la semaine suivante au Japon.