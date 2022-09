Ligue 1 : Le PSG, l’OM et Lens enchaînent en tête… Ce qu’il faut retenir de la 7e journée

Toujours invaincus cette saison, le PSG, l’OM et Lens ont enchaîné une nouvelle victoire, ce week-end, et continuent de caracoler en tête du championnat. Voici tout ce qu’il faut retenir de la 7e journée de Ligue 1.

Lens-Troyes 1-0

Lens est bien plus qu’un simple tube de l’été. Les Sang et Or ont enregistré leur 5e victoire de la saison en sept journées lors de la venue, vendredi soir, de Troyes à Bollaert (1-0) pour s’emparer provisoirement de la tête du classement. La délivrance est venue de la tête de Kevin Danso à la réception d’un coup-franc de Przemyslaw Frankowski juste avant la pause (41e). Si les Lensois ne sont pas parvenus à se mettre à l’abri, ce nouveau succès des hommes de Franck Haise prouve qu’il faudra compter sur eux dans la course au podium. A eux de poursuivre sur leur lancée, dimanche prochain, sur la pelouse de Nantes.

PSG-Brest 1-0

Le PSG s’est fait peur. Au Parc des Princes, le club de la capitale a peiné, samedi, pour venir à bout de Brest (1-0). Si Neymar, encore une fois décisif cette saison, a logiquement ouvert le score à la demi-heure de jeu (30e), les Parisiens n’ont pas réussi à faire le break et sont restés sous la menace de la formation bretonne. Les Brestois ont d’ailleurs eu plusieurs situations, notamment en seconde période, pour recoller au score. Mais les hommes de Christophe Galtier peuvent remercier Gianluigi Donnarumma décisif sur sa ligne, repoussant même un penalty d’Islam Slimani (70e). Toujours invaincu cette saison, toutes compétitions confondues, Paris trône en tête de la Ligue grâce à une meilleure différence de buts que l’OM (+21 contre +11) avant de se déplacer, mercredi, sur la pelouse du Maccabi Haïfa en Ligue des champions.

OM-Lille 2-1

Cet Olympique de Marseille ne lâche rien. Mené sur son terrain par Lille, le club olympien a renversé, ce samedi soir, les Dogues (2-1) pour rester au contact du PSG en tête du championnat. Trois jours après leur revers en Ligue des champions contre Tottenham (2-0), les Phocéens ont été surpris après moins d’un quart de jeu par Ismaily (12e). Mais les hommes d’Igor Tudor ont de la ressource et Alexis Sanchez, auteur de son 4e but, a remis les deux équipes à égalité juste avant la demi-heure (26e). Et Samuel Gigot, à la limite du hors-jeu, a offert la victoire à son équipe (61e). Avec ce nouveau succès, l’OM a confirmé son excellent départ avec 19 points pris sur 21 possibles et a parfaitement préparé la réception, déjà cruciale, de l’Eintracht Francfort, mardi, en Ligue des champions.

Strasbourg-Clermont à 13h

Ajaccio-Nice à 15h

Toulouse-Reims à 15h

Angers-Montpellier à 15h

Lorient-Nantes à 15h

Rennes-Auxerre à 17h05

Monaco-Lyon à 20h45