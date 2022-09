France-Italie, quart de finale de l’Eurobasket : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après avoir arraché sa qualification contre la Turquie, l’équipe de France affronte l’Italie, ce mercredi (17h15), en quart de finale de l’Eurobasket à Berlin (Allemagne). Voici le programme TV de cette rencontre à suivre sur Canal+.

La France est miraculée dans cet Eurobasket. Au bord du précipice contre la Turquie, les Bleus ont arraché leur billet pour les quarts de finale en prolongation (87-86 a.p.). Et alors qu’ils s’attendaient à défier la Serbie de Nikola Jokic pour une place dans le dernier carré, ils seront finalement opposés à l’Italie.

Les Azzuri ont créé la plus grande sensation de la compétition en sortant l’équipe serbe (94-86), emmenée par le double MVP en titre de la NBA et invaincue lors de la phase de poules. Les hommes de Gianmarco Pozzecco ont été portés par leur meneur Marco Spissu (6 sur 9 à 3 points) et l’ailier du Utah Jazz Simone Fontecchio (19 points). Et après cette victoire, les Italiens, absents des podiums internationaux depuis l’argent décroché aux JO 2004 à Athènes, se veulent ambitieux. «On ne veut pas s’arrêter là», a lâché l’intérieur Giampaolo Ricci.

Les coéquipiers d’Evan Fournier, si inconstants depuis le tournoi en attaque comme en défense, savent à quoi s’en tenir et devront être irréprochables sur le parquet de Berlin pour poursuivre l’aventure. D’autant que cette équipe d’Italie n’offre pas le même visage que celle qu’ils avaient battue (78-77 a.p.) puis surclassée (100-68) par deux fois, il y a un mois, en match de préparation.

Les Bleus affronteront l'Italie mercredi à 17h15 pour une place en demi-finale de l'@EuroBasket ⚔️





La rencontre sera diffusée en direct sur @CanalplusSport 360 #TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu | #EuroBasket pic.twitter.com/mrxprZyUuu — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) September 11, 2022

Le programme TV

France-Italie



Mercredi 14 septembre



Quart de finale de l’Eurobasket



A suivre en direct et en intégralité à partir de 17h15 sur Canal+