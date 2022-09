Ligue des champions : arbitre, composition, programme TV… Tout savoir sur OM-Eintracht Francfort

Battu, la semaine dernière, par Tottenham, l’OM accueille l’Eintracht Francfort, ce mardi, lors de la 2e journée de la phase de groupes de Ligue des champions, dans un match important dans la course à la qualification pour les 8es de finale. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable de l’OM

Lopez – Gigot (ou Balerdi), Bailly, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Guendouzi, Tavares – Payet, Sanchez

L’arbitre

Le match entre l’OM et l’Eintracht Francfort sera dirigé par José Maria Sanchez. Agé de 38 ans, l’arbitre espagnol est expérimenté en Liga avec 144 rencontres arbitrées depuis le début de sa carrière. Mais il est novice en Ligue des champions. Il n’a officié qu’à une seule reprise dans la plus prestigieuse des Coupes d’Europe. C’était il y a un an lors de la large victoire de l’Ajax Amsterdam sur la pelouse du Sporting Lisbonne (1-5). Mais les Marseillais connaissent José Maria Sanchez. Ce dernier avait dirigé le club olympien, la saison dernière, lors du match nul concédé au Vélodrome contre la Lazio Rome en Ligue Europa (2-2).

Le stade

L’ambiance des grands soirs attend le Vélodrome pour le retour tant attendu de la Ligue des champions. Le stade olympien devrait afficher complet pour soutenir les hommes d’Igor Tudor face à la formation allemande. Et sur leur pelouse, les Phocéens sont invincibles depuis le début de la saison avec quatre victoires en autant de rencontres. A eux de poursuivre sur cette lancée. A noter tout de même que de nombreux supporters allemands sont également attendus pour ce rendez-vous, laissant craindre des débordements comme à Nice la semaine dernière.

La dynamique de l’OM

S'il a été battu pour son entrée dans la compétition sur la pelouse de Tottenham (2-0), le club olympien réalise l’un de ses meilleurs départs en championnat. Après les sept premières journées de Ligue 1, l’OM, qui a renversé, ce week-end, Lille (2-1), compte 19 points sur 21 possibles. Les coéquipiers de Dimitri Payet, qui devrait être titulaire tout comme Alexis Sanchez suspendu la semaine dernière, pourront s’appuyer sur cette dynamique afin de décrocher une victoire précieuse dans la course à la qualification pour les 8es de finale.

L’adversaire

Vainqueur de la dernière Ligue Europa, l’Eintracht Francfort connait un début de saison poussif. Le club allemand, battu, ce week-end, à domicile par Wolfsburg (0-1), n’a remporté que deux de ses six premiers matchs de Bundesliga (2 nuls et 2 défaites) et a été surclassé, la semaine dernière, à domicile, par le Sporting Portugal (0-3). La formation entraînée par Oliver Glasner, où évoluent notamment Kevin Trapp, Eric Dina Ebimbe ou encore Randal Kolo Muani, rencontre également des problèmes défensifs avec déjà 17 buts encaissés.

La diffusion TV

La deuxième rencontre du groupe D entre l’OM et l’Eintracht Francfort sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ Foot.