Coupe du monde 2022 : l'Equateur bientôt disqualifié ?

L’Equateur pourrait être privé de Coupe du monde 2022 après avoir aligné un joueur utilisant de faux papiers. Une vaste enquête a été révélée par la presse britannique.

Le match d'ouverture va-t-il changer ? L'Equateur, qui doit affronter le Qatar lors de la première rencontre de la Coupe du monde 2022 le 20 novembre prochain, pourrait finalement ne pas être qualifié. La faute à la présence d'un joueur en possession de faux papiers lors de matchs éliminatoires.

En mai dernier, le Chili, adversaire des Equatoriens en qualifications pour le Mondial au Qatar en novembre-décembre, avait porté plainte contre l'arrière droit du Barcelona Guayaquil (club équatorien) car il serait Colombien.

Et alors que la plainte des Chiliens avait été rejetée, un nouveau rebondissement a eu lieu lundi 12 septembre.

Réponse définitive jeudi

Le Daily Mail a mené une longue enquête qui révèle que Castillo est bien Colombien et qu’il serait né en 1995 et non en 1998.

Mais les révélations ne s’arrêtent pas là. Des enregistrements audios existent dans lesquels le joueur en personne reconnaîtrait avoir utilisé un faux passeport et obtenu une fausse identité tout cela en étant couvert par sa fédération.

La FIFA a ainsi convoqué une commission d’appel exceptionnelle ce jeudi 15 septembre pour statuer sur cette affaire. Le Chili de l’attaquant de l’OM Alexis Sanchez, qui dispute un match amical prochainement contre le Maroc, pourrait sortir grand gagnant.

En effet, si les 8 matchs disputés par Castillo se transforment en victoire (3-0) sur tapis vert, le Chili passerait de la 7e à la 4e place synonyme de qualification pour la Coupe du Monde. Et les Chiliens seraient donc placés dans le groupe A du Mondial avec le Qatar, le Sénégal et les Pays-Bas. Ils affronteraient les hôtes en match d’ouverture.