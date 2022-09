Cyclisme : Julian Alaphilippe va défendre son titre de champion du monde

Victime d’une lourde chute sur le dernier Tour d’Espagne, Julian Alaphilippe figure dans la sélection établie par Thomas Voeckler pour les championnats du monde de cyclisme en Australie.

Julian Alaphilippe fera le voyage en Australie. Le Français a été retenu, ce mardi, par le sélectionneur Thomas Voeckler pour les championnats du monde de cyclisme (18-25 septembre) organisés à Wollongong, où il défendra son titre. Sa présence était très incertaine après sa lourde chute sur la 11e étape du dernier Tour d’Espagne et sa luxation de l’épaule droite.

Mais sa blessure évolue dans le bon sens et le double champion du monde en titre semble être en mesure de prendre le départ. Reste à savoir s'il sera en pleine possession de ses moyens pour défendre son maillot arc-en-ciel, lui qui a enchaîné les déboires cette saison.

Tombé lors des Strade Bianche et de la Flèche Brabançonne, il avait également violemment chuté sur Liège-Bastogne-Liège. Victime d’un hémopneumothorax et de multiples fractures (côtes et omoplate), il avait été privé de compétition pendant de longues semaines et avait dû renoncer au Tour de France.

De retour lors des Championnats de France fin juin, puis un mois plus tard sur le Tour de Wallonie, où il a été obligé d’abandonner après avoir été contrôlé positif au Covid-19, il s’était aligné sur la Vuelta pour préparer les Mondiaux, présentés comme l’un de ses objectifs majeurs de la fin de saison. Mais sa chute a bouleversé ses plans.

Pour tenter de décrocher un 3e titre consécutif, Julian Alaphilippe sera accompagné de Romain Bardet, Christophe Laporte, Valentin Madouas, Quentin Pacher, Florian Sénéchal, Pavel Sivakov, Rémi Cavagna et Bruno Armirail, alors que David Gaudu (4e du Tour de France), Benoît Cosnefroy, Arnaud Démare, Guillaume Martin ou encore de Thibaut Pinot n’ont pas été retenus.