OM-Eintracht Francfort : certaines écoles autour du Vélodrome vont fermer à 16h30

Certaines écoles de Marseille, mais aussi des commerces de la ville, vont fermer ce mardi, à 16h30, en raison de la crainte de débordements entre supporters en marge de la rencontre de Ligue des champions entre l’OM et l’Eintracht Francfort.

Des mesures de précaution. Certaines écoles, ainsi que des commerces, situés dans le secteur du Vélodrome, fermeront ce mardi leurs portes dès 16h30. Les études, les garderies ou encore les éventuelles réunions sont donc annulées et les enfants sont invités à regagner leur domicile dès la fin de l’école.

Cette clôture anticipée s’explique par la crainte d’incidents entre supporters en marge de la rencontre de Ligue des champions entre l’OM et l’Eintracht Francfort. Un match classé à hauts risques par les autorités moins d’une semaine après les débordements entre les fans de Nice et de Cologne en Ligue Europa. D’autant qu’un afflux de supporters allemands, dont plusieurs centaines sans billet, est attendu dans la cité phocéenne.

Certains sont même déjà arrivés et la tension est palpable sur place. Au moins huit personnes ont déjà été interpellées, lundi soir, par les forces de l’ordre qui sont intervenues pour empêcher un affrontement entre les supporters des deux camps. Et pour éviter de revivre les mêmes scènes qu’à l’Allianz Riviera de Nice, le dispositif de sécurité a été revu à la hausse avec plus de 1.000 policiers et gendarmes mobilisés pour toute la journée contre 600 initialement prévus.