Procès de Benjamin Mendy : une des huit accusations de viol contre le défenseur abandonnée

Benjamin Mendy, jugé actuellement en Angleterre, a vu l’une des huit accusations de viols contre lui être abandonnée faute de preuve suffisante apportée par le parquet.

Un rebondissement de taille dans le procès de Benjamin Mendy. Alors qu’il est jugé depuis un mois en Angleterre, le défenseur français a vu l’une des huit accusations de viol contre lui être abandonnée faute de preuve apportée par le parquet. Louis Saha Matturie, co-accusé dans cette affaire, a lui aussi été déclaré non coupable de deux viols et d’une agression sexuelle sur la même femme.

Avant la pause déjeuner, ce mardi, les avocats de la défense avaient sérieusement mis en doute la qualification de viol lors de l’interrogatoire de la plaignante. Les débats et les questions étaient essentiellement centrés autour d’une vidéo des ébats entre l’accusatrice et Louis Saha Matturie.

Dans ses réponses, la jeune femme a nié avoir eu connaissance de l’existence de cette vidéo. Pourtant, les images la montreraient regarder à plusieurs reprises en direction du téléphone tenu par Louis Saha Matturie. L'un des autres points abordés concernait les messages qu’elle aurait envoyés au co-accusé, pendant qu’elle était en vacances, après les viols présumés qui se seraient déroulés en juillet et août 2021.

Au retour de la pause, le procureur Timothy Cray a annoncé à la cour qu'il renonçait à obtenir une condamnation pour les faits concernant cette victime et le juge Stephen Everett a alors ordonné au jury de consigner le verdict de non coupable pour les chefs d'accusations concernés.

Dans ce procès, qui doit durer encore dix semaines, Benjamin Mendy reste accusé de sept viols, d’une tentative de viol et d’une agression sexuelle contre sept femmes, alors que Saha Matturie est lui toujours accusé de six viols et trois agressions sexuelles. Les deux hommes nient l’ensemble de ces accusations.