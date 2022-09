Eurobasket 2022 : les Bleus encore miraculés contre l’Italie (93-85) et qualifiés pour les demi-finales

Dans un nouveau match sous haute tension, les Bleus ont renversé, ce mercredi, l’Italie pour s’imposer après prolongation (93-85) et se qualifier pour les demi-finales de l’Eurobasket.

Un nouveau miracle à Berlin. Comme quatre jours plus tôt face à la Turquie, les Bleus sont revenus de l’enfer, ce mercredi, pour renverser l’Italie en prolongation (93-85) et décrocher leur place dans le dernier carré de l’Eurobasket. Et le scénario vécu à la Mercedes-Benz Arena ressemble à s’y méprendre à celui vécu contre les Trucs.

En tête au tableau d’affichage à moins de 20 secondes de la fin du match, l’équipe d’Italie avait la possibilité de mettre un terme au suspense et sortir les hommes de Vincent Collet de la compétition avec deux lancers-francs. Mais, comme le Truc Cedi Osman, Simone Fontecchio a failli dans l’exercice. Et dans la foulée, Thomas Heurtel a arraché la prolongation, où les vice-champions olympiques ont fini par faire la différence pour poursuivre l’aventure en Allemagne.

Miracle bis à Berlin ou la France s'impose avec un scénario similaire à celui de la Turquie #FRAITA@EuroBasket @FRABasketball @CanalplusSport pic.twitter.com/G9kYVIQ9cv — CANAL+ Basket (@CanalplusBasket) September 14, 2022

Evan Fournier et ses coéquipiers avaient pourtant attaqué la partie par le bout menant de sept points à la pause grâce notamment à leur adresse derrière la ligne des trois points (38-31). Mais une nouvelle fois, les Tricolores, qui ont multiplié les pertes de balles (18), ont connu un terrible trou d’air dans le 3e quart-temps (18-31), qui a failli leur être fatal. Mais portés par un Thomas Heurtel des grands soirs (20 points, 8 passes) et un Rudy Gobert encore précieux (19 points, 14 rebonds), ils sont parvenus, au mental, à se sortir du piège tendu par les Italiens, qui menaient encore de sept points à deux minutes du terme.

La pologne ou la slovénie en demi-finale

«C’est une grosse victoire. On s’est encore mis dans une position assez difficile. Mais on a réussi à resserer notre défense et faire les stops qu’il fallait. Et derrière, on a arraché la prolongation et on a continué sur notre lancée, a confié Rudy Gobert au micro de Canal+. Nos ressources viennent du cœur. Il y a beaucoup de personnes qui abandonneraient, nous c’est l’inverse. On se sublime dans ce genre de situation.»

Lui et ses partenaires vont devoir encore se sublimer, vendredi, en demi-finales contre la Slovénie ou la Pologne pour se hisser en finale et poursuivre leur quête d’un second sacre européen après celui décroché en 2013 en Slovénie.