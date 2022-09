Ligue des champions : arbitre, composition, programme TV… Tout savoir sur Maccabi Haïfa-PSG

Vainqueur contre la Juventus Turin pour son entrée dans la compétition, le PSG se déplace, ce mercredi, en Israël pour affronter le Maccabi Haïfa lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Voici tout ce qu’il faut savoir sur la rencontre.

La composition probable du PSG

Donnarumma – Sergio Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira – Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes – Messi, Mbappé, Neymar

Les absents à Paris

Le champion de France sera privé de trois joueurs pour ce déplacement sur la pelouse du Maccabi Haïfa. Touché, samedi, contre Brest en championnat, Presnel Kimpembe souffre d’une lésion des ischio-jambiers de la cuisse gauche et devrait être éloigné des terrains au moins six semaines. Doublure de Gianluigi Donnarumma, Keylor Navas est lui aussi forfait, tout comme le milieu de terrain portugais Renato Sanches.

L’arbitre

Daniel Siebert sera au sifflet de ce match entre le Maccabi Haïfa et le PSG. L’arbitre allemand (38 ans), qui n’a pas encore officié en Ligue des champions cette saison, a déjà arbitré le club de la capitale par le passé. C’était lors de la phase de poules 2019-2020 et les coéquipiers de Marquinhos s’étaient largement imposés sur la pelouse du Club Bruges (0-5). Au total, Daniel Siebert a arbitré seulement neuf matchs de Ligue des champions, dont cinq la saison dernière.

Le stade

Le match entre le Maccabi Haïfa et le PSG se jouera au stade Sammy-Ofer doté de près de 31.000 places. Et il devrait faire le plein pour la venue du champion de France et de ses stars. Face à l'enthousiasme généré par la réception de Paris, le club israélien a annoncé que seuls les maillots et les couleurs de l’équipe locale seront autorisés dans les tribunes, en dehors de celle réservée aux supporters parisiens.

L’adversaire

Le Maccabi Haïfa participe à la Ligue des champions pour la 3e fois de son histoire. Lors de sa première participation (2002-2003), le club israélien avait signé des victoires mémorables à domicile contre Manchester United (3-0) et l’Olympiakos (3-0) avant de terminer à la 3e place de son groupe. Sa deuxième campagne (2009-2010) a été plus laborieuse avec six défaites et aucun but inscrit. La semaine passée, pour son entrée dans la compétition, le Maccabi Haïfa a été battu sur la pelouse de Benfica (2-0). Mais le PSG devra tout de même se méfier du double champion d’Israël en titre, qui a remporté ses quatre premiers matchs de championnat cette saison.

La diffusion TV

Cette rencontre entre le Maccabi Haïfa et le PSG, comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, sera à suivre en direct et en intégralité à partir de 21h sur Canal+ et Canal+ Foot.