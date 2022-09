Ligue des champions : Le PSG renverse le Maccabi Haïfa grâce à son trio de stars (1-3)

Mené au score, le PSG a renversé, ce mercredi, le Maccabi Haïfa (1-3) lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions grâce à son trio d’attaque emmené par Lionel Messi, Kylian Mbappé et Neymar.

Le PSG s’est fait peur. Et il s’en remis à la «MNM» pour s’éviter une désillusion. En déplacement, ce mercredi, en Israël, pour la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, le club de la capitale a été sérieusement malmené par le Maccabi Haïfa, mais il est parvenu tant bien que mal à renverser la formation israélienne pour signer une 2e victoire dans la compétition.

Inquiété pendant toute la partie, le champion de France aurait pu se rendre la vie beaucoup plus facile si Kylian Mbappé avait converti ses deux premières situations (2e, 11e). Mais une fois n’est pas coutume, l’attaquant français a pêché dans la finition. Et après une entame convaincante, la formation parisienne s’est éteinte progressivement, laissant le double champion d’Israël en titre prendre confiance.

Et sur une perte de balle de Marco Verratti au milieu du terrain, Tjaronn Chery s’est imposé au milieu de la défense parisienne pour tromper Gianluigi Donnarumma d’une reprise acrobatique du pied gauche (24e). Les Israéliens ont même été tout proche de doubler la mise dix minutes plus tard, mais Frantzdy Pierrot, signalé en position de hors-jeu, a vu son but être refusé.

Malmené et poussif, ce Paris sans idée et à la peine a pu compter sur ses individualités, plus que son collectif, pour relever la tête. Juste avant la pause, Lionel Messi a remis les deux équipes à égalité après un travail de Kylian Mbappé (38e). Les deux hommes ont ensuite inversé les rôles en milieu de la seconde période. L’Argentin s’est mué en passeur pour le champion du monde tricolore, qui a ouvert son pied droit pour inscrire son 3e but dans la compétition après son doublé la semaine passée contre la Juventus. Avec cette nouvelle réalisation, le n°7 parisien a surtout inscit son 30e but en Ligue des champions sous le maillot parisien égalant le record d’Edison Cavani.

"Il faut s'améliorer. On s'est fait endormir"





En toute fin de match, alors que les coéquipiers de Marquinhos n’étaient pas à l’abri, Neymar, loin d’avoir livré sa meilleure prestation de la saison, a mis sa pierre à l’édifice pour sceller le pénible succès de son équipe (88e). Mais cette victoire, dans la lignée de celle décrochée dans la douleur, le week-end dernier, contre Brest (1-0), n’a rien de rassurante.

Certes, le PSG a fait le plein de points et occupe la tête de son groupe à égalité de points avec Benfica, qui s’est imposé dans le même temps sur la pelouse de la Juventus Turin (1-2). Certes, la fatigue commence à se faire sentir avec l’accumulation des matchs. Mais les hommes de Christophe Galtier vont devoir vite se ressaisir et retrouver leur visage du début de saison pour ne voir les doutes s’accumuler au-dessus de leur tête. Surtout qu’un déplacement délicat les attend, dimanche, à Lyon en championnat.