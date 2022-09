PSG : comment le club se déplacera-t-il à Lyon ce week-end ?

Deux semaines après la polémique née de son déplacement en jet privé à Nantes, le PSG se déplace à Lyon, dimanche, en clôture de la 8e journée de Ligue 1. Et le club de la capitale devrait encore privilégier l’avion comme moyen de transport pour se rendre dans le Rhône.

Le PSG n’est plus seulement scruté sur le terrain. Depuis la polémique née de son déplacement en jet privé à Nantes, il y a quinze jours, le club de la capitale est également surveillé lorsqu’il se déplace dans l’Hexagone. Ce sera le cas, ce week-end, avec un déplacement à Lyon, dimanche, en clôture de la 8e de journée de Ligue 1. Et pour cette affiche, Paris ne devrait pas changer ses habitudes.

Si Lyon est à moins de deux heures de la capitale en TGV, le champion de France se déplacera dans le Rhône en avion. Les discussions avec la SNCF sont toujours en cours pour trouver une solution et l’option ferroviaire n'est en aucun cas écartée par les dirigeants parisiens. Mais, pour le moment, elle ne remplit pas les critères voulus par le PSG, que ce soit en termes de sécurité ou encore d’horaires.

Et en attendant qu’un terrain d’entente puisse être trouvé, le club parisien, soucieux de l’environnement et de montrer l’exemple, a déjà prévu de se déplacer en bus dans le courant de la saison. Ce fut le cas pour se rendre à Lille le 21 août dernier et les hommes de Christophe Galtier utiliseront ce moyen de transport pour aller à Reims, Lens, Troyes ou encore Auxerre.