PSG : comment Lionel Messi a réconcilié Neymar et Kylian Mbappé

Alors que des tensions existent entre Neymar et Kylian Mbappé depuis le début de saison, notamment avec le «penaltygate» contre Montpellier, Lionel Messi aurait joué le rôle de conciliateur au sein du PSG.

Le quotidien L’Equipe révèle ce mercredi, avant la rencontre du PSG sur la pelouse du Maccabi Haïfa pour le compte de la deuxième journée de Ligue des champions, que Lionel Messi aurait joué un rôle très important pour apaiser les tensions apparues entre Neymar et Kylian Mbappé.

La Pulga, qui réalise un joli début de saison (4 buts, 7 passes décisives en 9 rencontres) aurait en effet calmé ses deux coéquipiers de l’attaque parisienne au moment du penaltygate contre Montpellier (5-2) lorsqu’ils s’étaient accrochés.

L’ancienne star du FC Barcelone, qui a lui accepté le statut de tireur n°1 de Mbappé, connaît depuis une dizaine d’années le Brésilien. Il a ainsi pu lui parler et le canaliser pour éviter une scission au sein de la MNM.

L’Argentin, qui a vu partir ses deux compatriotes Angel Di Maria et Leandro Paredes à la Juventus Turin, aurait même expliqué à Neymar et Kylian Mbappé que les trois hommes et le PSG n’auraient rien à gagner d’une situation conflictuelle.

Un rôle de conciliateur et de grand frère, bien loin de l’image de star égoïste que l’on a souvent pu lui porter, qui donne raison pour le moment à Lionel Messi puisque les résultats sont là pour Paris.