PSG : Sergio Ramos et Lionel Messi bientôt prolongés ?

Le PSG songerait à prolonger les contrats de Sergio Ramos (36 ans) et Lionel Messi (35 ans), qui s’achèvent à la fin de cette saison.

Sergio Ramos et Lionel Messi joueront-ils toujours au PSG la saison prochaine ? C’est une possibilité qui a pris de plus en plus d’épaisseur ces derniers jours. Leur contrat s’achèvera en juin prochain, mais le défenseur espagnol et l’attaquant argentin pourraient se voir offrir une prolongation.

Arrivés l’été dernier dans la capitale, les deux joueurs ont connu une première saison difficile, entre blessures à répétition pour l’ancien madrilène et difficulté d’adaptation pour l’ancien barcelonais. Mais depuis le début de cette saison, ils donnent pleinement satisfaction aussi bien à leur entraîneur Christophe Galtier qu’à leurs dirigeants. Au point que ces derniers envisageraient de les conserver.

Dans son contrat actuel, Lionel Messi bénéficie d’une année en option, qui peut être activée si les deux parties sont d’accord. Au contraire de Sergio Ramos. Mais l’international espagnol, qui s’est affirmé comme l’un des leaders du vestiaire parisien, est ouvert à une prolongation. Toutefois, pour l’un comme pour l’autre, la prolongation de leur bail interviendra seulement s’ils maintiennent le niveau affiché depuis le début de la saison.