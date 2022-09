Equipe de France : suivez la liste de Didier Deschamps en direct (vidéo)

Didier Deschamps donnera, ce jeudi, la liste des joueurs retenus pour les matchs de Ligue des nations (Autriche et Danemark), le dernier rassemblement de l’équipe de France avant la Coupe du monde. Une annonce à suivre en direct à partir de 14h sur CNews.fr.

Un véritable casse-tête. Ce jeudi à 14h, tous les regards et micros seront tournés vers le siège de la Fédération française de football où le sélectionneur de l'équipe de France a l’habitude de dévoiler ses listes pour les trêves internationales. Sauf que celle-ci sera la toute dernière avant celle de la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre).

Et avec les nombreuses blessures et les incertitudes (Paul Pogba, Karim Benzema, Kingsley Coman, Lucas Hernandez, N’Golo Kanté ou encore Presnel Kimpembe), Didier Deschamps va devoir se creuser les méninges pour concocter une liste pour les matchs de Ligue des nations contre l’Autriche (22 septembre) et au Danemark (25 septembre).

Pas d'invité surprise ?

Par conséquent, plusieurs joueurs, qui réalisent un excellent début de saison, devraient en profiter pour être sélectionnés. En attaque, c’est Ousmane Dembélé (FC Barcelone) qui pourrait faire son grand retour à Clairefontaine. Impressionnant et devenu indéboulonnable sur le front de l’attaque du Barça, l’ancien Rennais semble être débarrassé des blessures. Ce qui doit sûrement ravir Deschamps.

L’interrogation concerne Olivier Giroud. «DD» n’aurait pas encore totalement tranché et attendrait de savoir si Karim Benzema, dont la blessure est bénigne, sera de la partie. En cas de forfait du Madrilène, le joueur de l’AC Milan pourrait faire son retour.

Au milieu de terrain, pour remplacer Paul Pogba et sûrement N’Golo Kanté, on pourrait voir la paire du Real Madrid Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Matteo Guendouzi (OM) pourrait également revenir en Bleu. Quid d’Adrien Rabiot (Juventus) ?

En revanche, si leurs noms ont souvent circulé, il n’est pas vraiment certains de voir Wesley Fofana (Chelsea), Valentin Rongier (OM) ou encore Alexandre Lacazette (OL). Sauf si le patron des Bleus décide de créer la surprise. Ce qui n’est pas vraiment dans son habitude.