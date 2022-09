France-Pologne, demi-finales de l’Eurobasket : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Après avoir écarté in-extremis la Turquie puis l’Italie, l’équipe de France est opposée, ce vendredi (17h15), à la Pologne en demi-finale de l’Eurobasket. Voici le programme TV complet de cette rencontre à suivre sur les chaînes du groupe Canal+.

La France n’est plus qu’à deux marches du second sacre européen de son histoire. Mais pour espérer remonter sur le toit de l’Europe, les Bleus vont, dans un premier temps, devoir se défaire de la Pologne, ce vendredi, en demi-finale de l’Eurobasket. Un dernier carré que les hommes de Vincent Collet connaissent bien puisqu’ils ont atteint ce stade dans un grand tournoi pour la 3e fois consécutive après la médaille de bronze au Mondial 2019 et l’argent décroché aux JO de Tokyo l’été dernier.

Mais pour en arriver là, les coéquipiers d’Evan Fournier ont dû batailler ferme que ce soit contre la Turquie en 8e de finale ou face à l’Italie en quart de finale. Dans des scénarios similaires. Menés les deux fois à quelques secondes de la fin, les Bleus sont parvenus à arracher la prolongation avant de s’imposer.

«Avec notre ténacité, on arrive à ne pas abandonner et à continuer d’y croire, a déclaré Rudy Gobert. C’est une force et j’espère qu’on ne la perdra jamais en équipe de France.» Et les Bleus en auront encore à pousser pour venir à bout d'une surprenante équipe de Pologne en demi-finale de l’Eurobasket pour la première fois depuis 1971.

Les Polonais, emmenés par Mateusz Ponitka, ont réalisé l’une des sensations de la compétition en éjectant la Slovénie de Luka Doncic, qui n’était autre que la tenante du titre. C’est dire si la marche sera encore haute pour les vice-champions olympiques. Mais elle ne sera pas insurmontable. Surtout pour cette équipe de France au mental d’acier et aux ressources inépuisables qui a prouvé que rien n’était impossible.

Le programme TV

France-Pologne



Vendredi 16 septembre



Demi-finale de l’Eurobasket



A suivre en direct et en intégralité à partir de 17h15 sur Canal+ et Canal+ Sport 360