Tennis : les joueurs et joueuses les plus titrés en Grand Chelem

Hommes et femmes confondus, l’Australienne Margaret Court est celle qui a conquis le plus de titres du Grand Chelem. Voici les joueuses et joueurs les plus titrés en Majeur dans toute l’histoire du tennis.

24 titres

Margaret Court (Australie)

23 titres

Serena Williams (Etats-Unis)

22 titres

Steffi Graf (Allemagne), Rafael Nadal (Espagne)

21 titres

Novak Djokovic (Serbie)

20 titres

Roger Federer (Suisse)

19 titres

Helen Wills Moody (Etats-Unis)

18 titres

Chris Evert (Etats-Unis), Martina Navratilova (République Tchèque/Etats-Unis)

14 titres

Pete Sampras (Etats-Unis)

12 titres

Roy Emerson (Australie), Billie Jean King (Etats-Unis)

11 titres

Björn Borg (Suède), Rod Laver (Australie)

10 titres

Bill Tilden (Etats-Unis)

9 titres

Monica Seles (Etats-Unis), Maureen Connolly (Etats-Unis)