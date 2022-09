Tennis : Roger Federer annonce la fin de sa carrière

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, Roger Federer, vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, a annoncé, ce jeudi, la fin de sa carrière à l’âge de 41 ans après la Laver Cup (23-25 septembre).

Une légende s’en va. Et c’est une grande page du tennis qui se tourne. A 41 ans, Roger Federer a annoncé, ce jeudi, la fin de son immense carrière. Gêné par des blessures à répétition, le Suisse a décidé de se retirer des courts après près de 25 ans au plus haut niveau durant lesquels il s’est forgé l’un des plus beaux palmarès de l’Histoire. Sur le circuit, l’esthète helvète a conquis pas moins 103 titres, dont 20 titres du Grand Chelem et 28 Masters 1000, et passé 310 semaines au sommet de la hiérarchie mondiale.

Mais ces dernières saisons ont été compliquées pour lui avec une accumulation de pépins physiques et d’interventions chirurgicales. S’il a tenté de retarder l’échéance et tout fait pour renouer avec la compétition, Roger Federer, qui n’a plus rejoué depuis plus d’un an et son élimination en quart de finale de Wimbledon, s’est rendu à l’évidence pour prendre cette douloureuse décision.

«Ces trois dernières années, j'ai dû relever des défis sous la forme de blessures et d'interventions chirurgicales. J’ai travaillé dur pour retrouver une forme compétitive complète. Mais je connais aussi les capacités et les limites de mon corps, et le message qu'il m'a adressé ces derniers temps est clair. J'ai 41 ans. J'ai joué plus de 1.500 matchs en 24 ans. Le tennis m'a traité plus généreusement que je ne l'aurais jamais imaginé, et je dois maintenant reconnaître quand il est temps de mettre fin à ma carrière», a-t-il confié.

Plus d’informations à venir…