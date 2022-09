«Une horreur humaine» : Eric Cantona va boycotter la Coupe du monde au Qatar

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, Eric Cantona a annoncé qu’il boycotterait la Coupe du monde au Qatar (20 novembre-18 décembre) qu’il qualifie d’«horreur humaine».

Eric Cantona n’a jamais sa langue dans sa poche. Quand il a quelque chose à dire, il n’hésite pas à le faire. Dans son style bien à lui. Et à deux mois de la Coupe du monde au Qatar, l’ancien footballeur a annoncé son intention de boycotter la compétition qui n’a pour lui «aucun sens», imitant «d’autres personnalités comme Philipp Lahm et Vincent Lindon».

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux, il a sévèrement taclé la tenue de ce Mondial. «Je ne regarderai pas un seul match. Ça me coûte parce que depuis que je suis gosse c’est un événement que j’adore, que j’attends et que je regarde avec passion ! (…) Mais cette Coupe du monde n’a aucun sens. Pire, c’est une aberration. Déjà, parce que le Qatar n’est pas un pays de foot. Aucune ferveur, aucune saveur. Une aberration écologique, avec tous ces stades climatisés… quelle folie, quelle stupidité», a-t-il écrit.

Et il a notamment pointé du doigt les morts sur les chantiers pour expliquer sa décision. «(Cette Coupe du monde est) surtout, surtout une horreur humaine. Combien de milliers de morts pour construire ces stades pour au final amuser la galerie deux mois… Et tout le monde s’en fout…» Et d’ajouter : «Je n’ai juste pas envie de participer à cette grande mascarade. (…) Que la France gagne, perde, rien à carrer ! Dans la vie, il y a des choses bien plus importantes que le foot.»

A la place, Eric Cantona a déjà trouvé son programme. «Je me referai tous les épisodes de Colombo, ça fait longtemps que je ne les ai pas vus», a-t-il conclu, en espérant que cela en fasse réfléchir certains. A commencer par ses «amis footballeurs».