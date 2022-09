Football : Ousmane Dembélé est devenu papa pour la première fois

Quelques heures avant le match du FC Barcelone contre Elche, Ousmane Dembélé est devenu papa pour la première fois, sa femme ayant donné naissance à une petite fille.

C’est une très belle fin de semaine pour Ousmane Dembélé. En plus d’avoir été rappelé, jeudi, en équipe de France, après plus d’un an d’absence, l’attaquant français a eu le bonheur de devenir papa pour la première fois. Dans la nuit de vendredi à samedi, sa femme a donné naissance à une petite fille.

Marié depuis décembre dernier, l’ancien rennais est resté une grande partie de la nuit à l’hôpital aux côtés de sa compagne et de son bébé sans beaucoup dormir. Mais cela ne l’a pas empêché de jouer quelques heures plus tard et de participer à la nouvelle victoire du Barça face à Elche (3-0).

Et c’est lui qui a demandé à son entraîneur de participer à la rencontre de la 6e journée de Liga. «Il a montré beaucoup d’engagement aujourd’hui, alors qu’il est devenu papa cette nuit et il a très peu dormi à l’hôpital. Je lui ai demandé comment il allait et il m’a dit : ‘Je veux jouer’», a confié Xavi à la fin du match.

Depuis le début de la saison, Ousmane Dembélé, qui a souvent été pointé du doigt pour son hygiène de vie, enchaîne les prestations de grandes qualités sous le maillot barcelonais. Des performances qui ont convaincu Didier Deschamps de le faire revenir en équipe de France à deux mois de la Coupe du monde au Qatar.

«Il est impliqué et très engagé dans le club, c’est un professionnel. Depuis que je suis ici, je suis très heureux et satisfait de l’avoir à disposition. Il génère un sentiment de garantie. Quand il reçoit la balle sur son côté, on sait qu’il peut se passer beaucoup de choses. Il mérite sa sélection en équipe de France», a déclaré Xavi. A lui d’en faire autant lors du rassemblement avec les Bleus.