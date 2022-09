Ligue 1 : Lorient dans le trio de tête, Strasbourg toujours sans victoire… ce qu’il faut retenir de la 8e journée

Lorient, qui a battu Auxerre (1-3), continue d’impressionner en ce début de saison, alors que Strasbourg, qui a chuté à Montpellier, est toujours à la recherche de sa première victoire. Voici tout ce qu’il faut retenir de la 8e journée de Ligue 1.

Auxerre-Lorient 1-3

Où s’arrêtera Lorient ? Impressionnants depuis le début de la saison, les Merlus ont enchaîné une 4e victoire consécutive, vendredi, à Auxerre (1-3) pour revenir à égalité avec le PSG et l’OM en tête du classement. Les hommes de Régis Le Bris ont fait la différence dès la première période grâce à Dango Ouattara (15e), Terem Moffi (36e) et Enzo Le Fée (44e). Si Gauthier Hein a réduit le score en début de seconde période (50e), les Lorientais se sont logiquement imposés sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps et s’affirment comme la surprise de ce début d’exercice. De son côté, Auxerre connaît davantage de difficultés et continue de glisser au classement avec ce 4e revers de rang.

Montpellier-Strasbourg 2-1

Strasbourg ne connaît toujours pas le goût de la victoire cette saison. Le club alsacien a été battu pour la 3e fois de la saison (pour cinq matchs nuls) sur le terrain de Montpellier (2-1). Les hommes de Julien Stephan ont été surpris au quart d’heure de jeu par Arnaud Nordin (17e) avant de parvenir à égaliser en fin de match grâce à Habib Diallo (86e). Mais ils ont finalement craqué dans les toutes dernières secondes sur un pénalty obtenu par Valère Germain et transformé par Téji Savanier (95e). Avec ce résultat, Strasbourg reste englué dans le bas du tableau, alors que Montpellier se relance, après deux défaites consécutives, et retrouve la première partie du classement.

Lille-Toulouse 2-1

Lille poursuite son début de saison en dents de scie. Battu la semaine passée à Marseille (2-1), les Dogues ont su se ressaisir et relever la tête à domicile pour venir à bout de Toulouse (2-1). Les coéquipiers de José Fonte ont trouvé l’ouverture après seulement cinq minutes de jeu par l’intermédiaire de Jonathan David. Mais les Toulousains sont revenus au score dès le retour des vestiaires grâce à Farès Chaïbi (48e). C’est finalement Adam Ounas qui a libéré le club nordiste quelques minutes plus tard d’une volée croisée du gauche (53e). Ce succès permet au Losc de revenir dans le top 10, tandis que Toulouse pointe en milieu de tableau.

Remis-Monaco à 13h

Brest-Ajaccio à 15h

Clermont-Troyes à 15h

Marseille-Rennes à 15h

Nice-Angers à 15h

Nantes-Lens à 17h05

Lyon-PSG à 20h45