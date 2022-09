OL-PSG (0-1) : Paris enchaîne à Lyon et prend seul la tête de la Ligue 1 avant la trêve internationale

Vainqueur à Lyon grâce à Lionel Messi (0-1), dimanche soir en clôture de la 8e journée de Ligue 1, le PSG a pris seul les commandes du championnat avant la trêve internationale. Paris compte deux points d'avance sur l'OM.

Une semaine avant la rencontre, Jean-Michel Aulas avait promis une «très bonne surprise» sur Twitter en vue de ce choc entre Lyon et le PSG, après une défaite à Monaco. Si ses joueurs ont offert une belle prestation, le compte est loin d’être bon avec un troisième revers consécutif pour les Gones.

La faute à un duo complètement retrouvé cette saison : Lionel Messi et Neymar. Les deux compères, de nouveau complices comme à leurs plus belles heures au FC Barcelone, ont fait des malheurs dans la défense lyonnaise. Et au Groupama Stadium, c’est d’ailleurs sur une action des deux sud-américains que Paris a trouvé l’ouverture.

Dès la cinquième minute de jeu, sur un une-deux avec le Brésilien, l’Argentin est allé ajuster Anthony Lopes pour s’offrir son quatrième but de la saison en Ligue 1.

De quoi partir pour la trêve internationale, la première de la saison et la dernière avant la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre).

D’ailleurs, le bilan pour le PSG de Christophe Galtier avant la Ligue des nations, est très bon avec des victoires et un seulement un petit nul contre Monaco (1-1) toutes compétitions confondues.

