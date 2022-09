Equipe de France : Kylian Mbappé refuse encore de participer à une séance photo

Kylian Mbappé, qui a rejoint ce lundi l’équipe de France, a décidé de ne pas prendre part à une séance photo prévue ce mardi, a-t-il fait savoir dans un communiqué transmis à l’AFP.

Kylian Mbappé persiste et signe. L’attaquant du PSG, qui a rejoint, ce lundi, l’équipe de France pour les deux matchs de Ligue des nations contre l’Autriche (22 septembre) et au Danemark (25 septembre), a fait part de son refus de participer à une séance photo programmée ce mardi.

Cette décision fait suite au refus de la Fédération française de football de «modifier la convention» concernant les droits à l’image des joueurs. Le champion du monde 2018 et ses représentants «regrettent vivement qu’aucun accord n’ait pu, comme demandé, être trouvé en amont de la Coupe du monde», a-t-il indiqué dans un communiqué transmis ce lundi à l’AFP.

Un accord semblait pourtant avoir été trouvé début juin après différentes rencontres entre les conseillers du joueur et des dirigeants de la FFF. Mais le président Noël Le Graët a expliqué, ce lundi dans L’Équipe, que «rien ne changera d’ici la Coupe du monde». Cette décision de Kylian Mbappé «ne remet évidemment pas en cause son engagement total et sa détermination à contribuer à la réussite collective de l’équipe nationale pour les importantes échéances sportives à venir», a toutefois conclu le communiqué.

Le sujet avait déjà fait polémique lors du rassemblement du mois de mars. Kylian Mbappé avait boycotté une opération marketing avec les sponsors des Bleus. Il ne voulait pas que son image soit associée à certains partenaires de l’équipe de France, suivant les conseils de son avocate Delphine Verheyden qui lui aurait suggéré de ne pas participer à ces opérations commerciales.

L’attaquant tricolore et son entourage estiment que certains sponsors posent des problèmes éthiques et moraux. Ils s’interrogeaient également sur la redistribution des revenus générés par les Bleus. Kylian Mbappé, dont tous les droits à l’image financent des associations caritatives, souhaiterait voir ces revenus profiter en grande partie au football amateur. Dans le contexte actuel, la FFF se serait sûrement bien passée de cette nouvelle polémique.