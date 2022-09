Equipe de France : Kylian Mbappé devrait finalement participer aux opérations marketing des Bleus

Après avoir décidé de ne pas prendre part à une séance photo, prévue ce mardi, en raison du refus de la Fédération française de football de modifier la convention des droits à l'image des joueurs, Kylian Mbappé devrait finalement participer aux opérations marketing des Tricolores, selon Le Parisien.

Kylian Mbappé est revenu sur sa position. L’attaquant du PSG, qui avait fait part de son refus de participer à une séance photo programmée ce mardi, devrait finalement bien participer aux opérations marketing des Tricolores. Un pas en avant et une manière de faire retomber la pression après l'annonce, lundi soir, de la Fédération française de football qui a joué l'apaisement à deux mois de la Coupe du monde au Qatar.

Au terme d'une réunion d’une demi-heure à Clairefontaine avec Kylian Mbappé, le capitaine Hugo Lloris et le vice-capitaine Raphaël Varane, qui se sont montrés solidaires de leur coéquipier, mais aussi le sélectionneur Didier Deschamps, le président Noël Le Graët et des dirigeants fédéraux, la Fédération s'est engagée «à réviser, dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l’image qui la lie à ses joueurs en sélection.»

Elle a même ajouté se réjouir de «travailler aux contours d'un nouvel accord qui lui permettra d'assurer ses intérêts tout en prenant en considération les préoccupations et convictions légitimes exprimées unanimement par ses joueurs.» Ce changement de cap et cette ouverture au dialogue est une victoire pour Kylian Mbappé et son entourage.

Quelques heures après l'arrivée du joueur à Clairefontaine, pour les deux matchs de Ligue des nations contre l’Autriche (22 septembre) et au Danemark (25 septembre), un communiqué, transmis à l'AFP, indiquait qu'il ne participerait pas à un shooting. Cette décision faisait suite au refus de la Fédération française de football de «modifier la convention» concernant les droits à l’image des joueurs, alors qu'un accord semblait avoir été trouvé début juin après différentes rencontres entre les conseillers du joueur et des dirigeants de la FFF.

Ces rencontres faisaient suite à un premier boycott de Kylian Mbappé d'une opération marketing avec les sponsors des Bleus en mars dernier. Il ne voulait pas que son image soit associée à certains partenaires de l’équipe de France, suivant les conseils de son avocate Delphine Verheyden qui lui aurait suggéré de ne pas participer à ces opérations commerciales.

Outre les problèmes éthiques et moraux de certains sponsors, lui et son entourage s’interrogeaient également sur la redistribution des revenus générés par les Bleus. Kylian Mbappé, dont tous les droits à l’image financent des associations caritatives, souhaiterait voir ces revenus profiter en grande partie au football amateur. Après des mois de tumulte et d'agitation, un terrain d'entente semble être sur le point d'être trouvé.