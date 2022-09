Football : le classement des 10 joueurs les mieux payés au monde dévoilé

Kylian Mbappé, qui a prolongé son contrat avec le PSG en mai dernier, est devenu le joueur le mieux payé au monde, dépassant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, selon un classement dévoilé par le site spécialisé Sportico.

Du changement au sommet de la hiérarchie des joueurs les mieux payés au monde. Si Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se sont partagés la tête pendant plusieurs années, ils viennent d’être détrônés par Kylian Mbappé. L’attaquant français, qui a prolongé son contrat au PSG en mai dernier avec une importante revalorisation salariale, est désormais le footballeur le mieux payé au monde, selon le site spécialisé Sportico.

HIGHEST-PAID SOCCER PLAYERS 2022:





The 10 top-earning players are projected to take home an estimated $625 million during the 2022-23 season, with 33% of the total from endorsements. https://t.co/OD5apmefBC pic.twitter.com/EAJRQZWuSu

— Sportico (@Sportico) September 16, 2022