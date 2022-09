Football : Mauricio Pochettino bientôt de retour sur un banc de Ligue 1 ?

Quelques mois seulement après son renvoi du PSG, Mauricio Pochettino pourrait rapidement retrouver un banc en Ligue 1 du côté de Nice, où Lucien Favre serait déjà fortement menacé.

Mauricio Pochettino pourrait ne pas rester très longtemps sans club. Nice, qui connait un début de saison compliqué, songerait à l’entraîneur argentin, libre depuis son renvoi du PSG en juin dernier, pour remplacer Lucien Favre. Quelques mois seulement après son retour sur la Côte d’Azur, le technicien suisse, qui est sous contrat jusqu'en 2024, est déjà menacé à la tête des Aiglons en raison des résultats mais aussi des prestations loin d’être convaincantes. Sans oublier certaines divergences avec sa direction.

Et s’il ne s’imagine pas quitter le club et qu’il a le soutien de certains joueurs, dont le capitaine Dante, son avenir est plus qu’incertain. D’autant que les dirigeants niçois, le président Jean-Pierre Rivère et le directeur des sports chez Ineos Dave Brailsford en tête, auraient déjà prévu de rencontrer dans les prochaines heures Mauricio Pochettino. Ce dernier, qui serait la priorité pour succéder à Lucien Favre, serait intéressé par le projet. Ses émoluments ne seraient pas un obstacle à sa venue, Nice disposant des moyens nécessaires pour répondre à ses exigences.

En cas d’arrivée, Mauricio Pochettino aura la lourde charge de lancer la saison des Aiglons qui peine à décoller. Battu, dimanche, par Angers (0-1), Nice, qui n’a pas remporté le moindre match à domicile cette saison, pointe seulement à la 13e place du classement avec seulement deux victoires (deux matchs nuls et quatre défaites).

Loin des objectifs affichés par le club, alors que les Niçois doivent se déplacer sur la pelouse du… PSG après la trêve internationale. Une rencontre qui pourrait donc faire office de retrouvailles pour Mauricio Pochettino. Mais aussi pour Christophe Galtier.