Affaire Kheira Hamraoui : Aminata Diallo maintenue en détention ?

Mise en examen pour violences aggravées et associations de malfaiteurs, et écrouée depuis vendredi, la joueuse du PSG Aminata Diallo comparaît aujourd'hui devant le juge des libertés et de la détention. Ce dernier doit statuer sur son maintien ou non en détention.

Au coeur de l'affaire Hamraoui, l'internationale française Aminata Diallo va savoir aujourd'hui si elle sort de prison. Placée en garde à vue vendredi avant d’être présentée à un juge d’instruction, l’ancienne coéquipière de Kheira Hamraoui avait dans la foulée été mise en examen pour «violence aggravées» et placée en détention provisoire. Quatre hommes avaient également été arrêtés.

L’enquête s’était accélérée depuis le début de la semaine dernière avec les arrestations de quatre individus. Deux hommes, soupçonnés d'avoir participé à l'agression, avaient ainsi été mis en examen pour «association de malfaiteurs» et «violences aggravées» à l'encontre de Kheira Hamraoui, les premières poursuites dans ce dossier. Le parquet avait requis de la détention provisoire à leur encontre.

Aminata Diallo a invoqué son droit au silence

Les deux autres hommes mis en cause, déférés dans la journée, attendaient de comparaître devant le magistrat enquêteur vendredi en début d'après-midi.

En novembre 2021, après une soirée entre coéquipières, Kheira Hamraoui avait été extraite de force de la voiture d’Aminata Diallo avant d’être frappée à coups de barre de fer par deux hommes cagoulés.

Plusieurs hypothèses avaient été envisagées, notamment celle d’une rivalité entre les deux joueuses. Aminata Diallo avait ainsi été placée en garde à vue une première fois, au début de l'enquête, avant de ressortir libre, sans charge retenue.

Selon une source proche du dossier, elle «n'a pas dit grand chose» devant les enquêteurs vendredi 16 septembre. «Elle n'a pas reconnu sa participation (à l'agression, ndlr) avant de vite invoquer son droit au silence», a précisé cette source.