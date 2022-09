Ligue des nations : la France se reprend contre l'Autriche (2-0) à deux mois de la Coupe du monde

L'équipe de France s'est imposée face à l'Autriche (2-0), jeudi soir, en Ligue des nations grâce à Kylian Mbappé et Olivier Giroud. Les Bleus, diminués par les blessures, mettent fin à une série de quatre matchs sans victoire à moins de deux mois de la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre).

La fête n’a pas été gâchée. Pour son dernier match à domicile avant d’aller défendre sa couronne au Qatar dans moins de deux mois, l’équipe de France s’est imposée contre l’Autriche (2-0), jeudi soir, lors de la 5e journée de Ligue des nations.

Après quatre matchs sans victoire, les Bleus ont renoué avec le succès au meilleur moment grâce à des réalisations de Kylian Mbappé (56e) et Olivier Giroud (65e) - son 49e but en sélection - devant les 70.188 spectateurs du stade de France. De quoi reprendre des couleurs et se rassurer d’abord sur le plan comptable. Les Tricolores évitent une indigne relégation en Ligue B, eux les tenants du titre. Lors de leur prochain match, dimanche au Danemark, il faudra réaliser un meilleur résultat que l’Autriche qui affrontera la Croatie dans le même temps.

Sur le plan mental également cette victoire fait sûrement un bien fou aux Tricolores et surtout à Didier Deschamps qui n’est pas vraiment épargné par les blessures depuis quelques temps. Ce jeudi soir, la (trop) longue liste des blessés s’est d’ailleurs allongée avec Jules Koundé et Mike Maignan. Pas vraiment une bonne nouvelle.

Au rayon des satisfactions, le patron des Bleus pourra également se satisfaire des très belles prestations d’Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain mais aussi d’Olivier Giroud, qui a une nouvelle fois prouvé qu’il était indispensable en sélection. Au moins des bonnes nouvelles à deux mois, jour pour jour, de défier l'Australie au Qatar.