Roger Federer-Rafael Nadal : horaire, lieu, historique… Tout savoir sur le match d'adieux du Suisse

Roger Federer va disputer vendredi soir à Londres, lors de la Laver Cup 2022, le tout dernier match de tennis de sa carrière. Il s’agira d’un double avec Rafael Nadal. Voici tout ce qu’il faut savoir.

C’était écrit. Roger Federer disputera l'ultime match de sa carrière ce vendredi 23 septembre au côté de Rafael Nadal, non pas en adversaire mais en équipier de double lors de la première journée de la Laver Cup à Londres. Voici tout ce qu’il faut savoir de cette rencontre à ne surtout pas manquer.

Où et à quelle heure se déroule le match ?

La Laver Cup se déroule à l’O2 Arena de Londres (Angleterre) ce vendredi 22 septembre. Ce double, où Roger Federer sera associé à Rafael Nadal (face à la paire Sock-Tiafoe), ne devrait pas commencer avant 21h30 (heure française).

Historique entre Roger Federer et Rafael Nadal

Roger Federer et Rafael Nadal se sont affrontés 40 fois (24 victoires pour l’Espagnol, 16 pour le Suisse). Une rivalité qui s’est ensuite transformée en amitié entre les deux légendes.

Ce que pense Rafael Nadal de Roger Federer

«C'est l'un des joueurs, si ce n'est le joueur, le plus important de ma carrière et je suis très reconnaissant de pouvoir jouer avec lui», a confié celui qui est, à 36 ans, détenteur du record de 22 titres du Grand Chelem après ses victoires cette année à l'Open d'Australie et à Roland-Garros.

Comment regarder ?

Ce match d’adieux de Roger Federer sera à suivre sur beIN SPORTS, qui est disponible via MyCanal.