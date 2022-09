Formule 1 : Williams et Latifi, c’est terminé

Nicholas Latifi ne sera pas dans les paddocks de Formule 1 lors de la saison 2023. Son équipe, Williams Racing, a décidé de ne pas prolonger son contrat qui se terminait à la fin de la saison.

La collaboration entre Nicholas Latifi et Williams Racing se terminera à la fin de la saison 2022. L’écurie britannique vient de l’annoncer dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux. Williams, qui avait déjà confirmé son autre pilote Alexander Albon pour 2023, n'a pas encore annoncé le nom de celui qui remplacera Latifi dans le second baquet.

Présent depuis 2020 avec Williams en F1, le pilote canadien n'a jamais convaincu. En 55 Grands Prix de Forumule 1, il n'a obtenu que sept points, certes avec une monoplace peu performante. Son meilleur résultat est une 7e place en Hongrie en 2021, profitant d'une course chaotique avec notamment six abandons. Latifi a terminé 21e mondial en 2020, 17e en 2021, et est actuellement à la 21e place, derrière Nyck de Vries, pilote de réserve de Williams qui n'a disputé qu'un seul Grand Prix.

Nicholas Latifi était arrivé chez Williams en même temps que le sponsoring du groupe agroalimentaire canadien Sofina, propriété de son père, le milliardaire irano-canadien Michael Latifi. Pour le remplacer, Williams souhaiterait, selon la presse spécialisée, que le Néerlandais de Vries devienne pilote officiel. Mais le pilote de 27 ans serait également convoité par Alpine et AlphaTauri pour 2023. Williams pourrait aussi se tourner vers l'Américain de 21 ans Logan Sargeant, qui fait partie de son académie de jeunes et court en Formule 2 cette saison.