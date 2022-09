Ligue des nations : la France s'incline au Danemark (2-0) pour son dernier match avant la Coupe du monde

L'équipe de France s'est inclinée au Danemark (2-0), dimanche soir, lors de la dernière journée de la Ligue des nations. Grâce à la victoire de la Croatie en Autriche dans le même temps, les Bleus, qui retrouveront les Danois à la Coupe du monde, ne sont pas relégués.

Malgré sa défaite au Danemark (2-0), dimanche soir, l’équipe de France s’est maintenue en Ligue A de la Ligue des nations. Mais les Bleus ne se sont pas rassurés pour leur dernier match avant la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre).

Encore une fois très diminués et quelques jours après leur victoire contre l’Autriche au stade de France, les champions du monde ont cédé en première période en l’espace de six minutes face aux Danois de Kasper Dolberg et Andreas Skov Olsen (33e et 39e).

Dans leur malheur, les Bleus peuvent remercier la Croatie, qui s’est imposée en Autriche (1-3) dans le même temps et qui permet aux hommes de Didier Deschamps de conserver leur troisième place dans leur groupe.

Deschamps ne veut pas s'inquiéter

«Les ingrédients nécessaires, on les a mis il y a trois jours, pas aujourd'hui, a constaté le patron des Bleus après la rencontre. Mais il ne faut pas s'inquiéter.» Le sélectionneur a d’ailleurs rappelé qu’ils devraient «récupérer tous les joueurs ou la grande majorité» des blessés d'ici le Mondial.

Car à cette Coupe du monde, où ils défendront leur couronne, les Tricolores recroiseront la route des Danois le 26 novembre pour leur deuxième match du Mondial. Ils restent sur deux revers contre cette impressionnante «Danish Dynamite», emmenée par un Christian Eriksen incroyable.

En attendant le Mondial, le bilan est bien triste pour les Bleus. La série noire est aussi terrible que la cascade de forfaits (Paul Pogba, N'Golo Kanté, Hugo Lloris, Presnel Kimpembe, les frères Theo et Lucas Hernandez, Kingsley Coman et Karim Benzema).

Le patron des Bleus a misé sur une équipe beaucoup moins expérimentée. Si les novices ont pris de l’expérience, pas sûr qu’ils aient gagné des points… En tout cas, Deschamps a dû travail d’ici la semaine du 7 novembre où il livrera sa liste pour le Mondial.