Mondiaux de cyclisme : le Belge Remco Evenepoel sacré champion du monde, Christophe Laporte médaillé d'argent

Deux semaines seulement après sa victoire sur le Tour d’Espagne, le Belge Remco Evenepoel a été sacré, ce dimanche 25 septembre, champion du monde de cyclisme en Australie, succédant à Julian Alaphilippe. Christophe Laporte a décroché au sprint la médaille d'argent.

Quelle année pour le prodige belge. A 22 ans, Remco Evenepoel a été sacré, ce dimanche, champion du monde de cyclisme à Wollongong (Australie). Plus fort que ses adversaires, le vainqueur du dernier Tour d’Espagne a réalisé un véritable tour de force pour s’imposer en solitaire et succéder au Français Julian Alaphilippe.

Sur les routes australiennes, le jeune homme a joué sa partition à la perfection pour s’offrir cette nouvelle victoire de prestige. Discret dans un premier temps, il est parvenu de s’immiscer dans la bonne échappée, profitant du travail acharné des Français, avant de partir en solitaire à une trentaine de kilomètres, lâchant le Kazakhe Alexey Lutsenko, sans jamais être rattrapé. Et c’est seul qu’il a franchi la ligne d’arrivée, au terme des 266,9 kilomètres de course, avec le doigt sur la bouche comme pour faire taire les critiques nombreuses dans son pays.

«Je suis super heureux. Je rêvais d’être champion du monde. Un monument, une classique, un grand Tour, le Mondial… J’ai tout gagné cette année, c’est incroyable», s’est réjoui le Flamand au palmarès déjà bien garni, lui qui avait triomphé sur Liège-Bastogne-Liège au printemps, la Classica San Sebastian cet été et donc la Vuelta il y a à peine deux semaines. Et ce n’est sûrement qu’un début et les victoires risquent d’être encore nombreuses tant Remco Evenepoel impressionne. Ce sera désormais avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules qu’il va s’employer à briller.

Un maillot qui a quitté le dos de Julian Alaphilippe qu’il détenait depuis deux ans. Le désormais ex-double champion du monde en titre, qui a connu une saison très agitée avec notamment de lourdes chutes, n’a pu le conserver. Mais le clan tricolore a pu se consoler avec la très belle 2e place Christophe Laporte. Le Français a réglé le sprint du peloton devant l’Australien Michael Matthews et le Belge Wout van Aert, offrant à la France une troisième médaille en trois éditions (deux en or, une en argent).