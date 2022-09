Coupe du monde féminine de basket : les Bleues qualifiées pour les quarts de finale

L’équipe de France de basket a battu le Japon (67-53) et s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde féminine, lundi à Sydney.

Les Tricolores, qui enchaînent une deuxième victoire consécutive après celle acquise contre le Mali dimanche, prennent ainsi leur revanche sur les Nippones, qui leur avaient barré la route de la finale olympique à Tokyo.

Les joueuses de Jean-Aimé Toupane sont montées en puissance lors de ce succès qui a mis du temps à se dessiner. Gabby Williams (16 pts), Iliana Rupert (15 pts, 12 rebonds), qui confirme sa montée en puissance, Migna Touré (13 pts) et Marine Fauthoux (10 pts, 6 passes décisives) ont été particulièrement en vue.

«Les joueuses sont à féliciter. Il y a eu un engagement à tout instant. C'est difficile d'enchaîner les matchs, a confié le patron des Bleues après la partie. Il fallait défendre fort sur les tirs à trois points et on a voulu les limiter. On a verrouilé les rebonds et ça a marché. Demain sera un match difficile. Il faut jouer les matchs les uns après les autres. La volonté de maintenir la dynamique est la force de ce groupe.»

La France se qualifie donc pour les quarts avant même son dernier match de la poule B, mardi contre la Serbie. Il aura pour enjeu l'une des deux premières places, qui permettra d'éviter les Etats-Unis, jeudi en quarts de finale.