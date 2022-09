Cyclisme : Mathieu van der Poel condamné à une amende après son altercation avec des adolescentes

Mathieu van der Poel a été condamné, ce lundi, à une amende de 1.000 euros pour avoir agressé deux adolescentes dans son hôtel, en marge des Mondiaux de cyclisme en Australie. Il a également été autorisé à quitter le pays.

Il connait déjà sa condamnation. Au lendemain de son altercation avec deux adolescentes dans son hôtel, quelques heures avant le départ de la course en ligne des championnats du monde de cyclisme en Australie, Mathieu van der Poel a été condamné, ce lundi, à une amende de 1.500 dollars australiens, soit 1.000 euros environ.

Le coureur néerlandais, qui a plaidé coupable, a également pu récupérer son passeport et a été autorisé à quitter le pays pour rentrer en Europe. S’il n’a pas souhaité s’exprimer après le verdict, son avocat a annoncé son intention de faire appel de la décision pour que son client soit innocenté.

La veille, Mathieu van der Poel avait eu un accrochage avec deux adolescentes de 13 et 14 ans dans les couloirs de son hôtel. Alors qu’il s’était couché tôt pour aborder la course en ligne dans les meilleures conditions, il avait été dérangé par ces jeunes filles qui auraient tapé à plusieurs reprises à la porte de sa chambre. Après être sorti de sa chambre, «il aurait poussé les deux adolescentes, l’une tombant au sol et l’autre étant projetée contre un mur, lui causant une petite égratignure au coude», selon un communiqué de la police.

Emmené au poste par les forces de l’ordre, qui avaient été appelées sur les lieux, Mathieu van der Poel avait été remis en liberté sous caution aux alentours de 4h du matin avant de prendre le départ de la course dont il était l’un des grands favoris. Mais très affecté par cette nuit agitée et cette affaire, le Néerlandais avait renoncé après seulement 30 kilomètres, abandonnant ses rêves de maillot arc-en-ciel de champion du monde.