PSG : Tony Chapron a «menti» à Unai Emery sur l’arbitrage lors de la remontada contre Barcelone

Dans un document réalisé par Canal+, Tony Chapron a avoué avoir menti à l’ancien entraîneur du PSG Unaï Emery, concernant l’arbitrage lors de la remontada contre le FC Barcelone en mars 2017.

Une solidarité entre arbitres. Pour le premier numéro de la série «Décrypté» (disponible ici), réalisé par Canal+, Tony Chapron était invité à décrypter et à analyser les décisions de Deniz Aytekin lors de la remontada du FC Barcelone en Ligue des champions face au PSG en mars 2017 (6-1). Et après avoir pointé du doigt certains coups de sifflet de l’arbitre allemand, ce soir-là, au Camp Nou, celui qui a pris sa retraite en 2018 a révélé une anecdote avec Unaï Emery, qui s’est passée le week-end suivant cette terrible désillusion pour les Parisiens.

Quelques jours seulement après ce cataclysme, l’ancien arbitre international français a en effet dirigé le club de la capitale à Lorient en Ligue 1. Et au coup de sifflet final, l’ancien coach du PSG s’est rendu dans le vestiaire des arbitres. «Je pensais qu’il était venu contester une décision que j’avais prise qui n’était pas très judicieuse. Il rentre et ne me parle pas du tout du match contre Lorient», se rappelle Tony Chapron.

Et de poursuivre : «Il me dit : ‘Monsieur Chapron, j’ai une question à vous poster sur le match à Barcelone. Est-ce que vous l’avez vu, est-ce que vous comprenez les décisions de l'arbitre ?’» Mais Tony Chapron n’a pas osé dire la vérité au coach espagnol, par solidarité avec son compère allemand.

«Quand on est arbitre, on est un peu solidaire. En tout cas, on fait corps. J’ai menti à Emery et je lui ai dit : ‘Non je n'ai pas vu le match’. Je ne voulais pas lui dire que j’avais vécu en tant que supporter de foot et Français la soirée avec tristesse pour le club parisien. J’avais surtout beaucoup de tristesse pour l’arbitre. Je n’ai pas voulu lui répondre de façon honnête en disant que l’arbitre s’était trompé. Peut-être c’est ce qu’il aurait voulu entendre, mais ce n’est pas très corporate», a-t-il confié. Une manière aussi de ne pas remuer le couteau dans la plaie.