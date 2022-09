Coupe du monde féminine de basket : les Bleues affronteront la Chine en quarts de finale

L’équipe de France, défaite par la Serbie (68-62), mardi lors de son dernier match de poule de la Coupe du monde féminine de basket, affrontera la Chine en quarts de finale.

Les Bleues, qui ont évité les Etats-Unis triples tenantes du titre lors du tirage au sort, avaient été battues par les Chinoises (103-70) lors du tournoi qualificatif au Mondial en février à Belgrade. Le quart de finale sera programmé jeudi à 4h, 6h30 ou 10h (en heures françaises).

Après deux succès consécutifs, lui ouvrant les portes des quarts de finale de la Coupe du monde féminine de basket, l’équipe de France a donc rechuté, ce mardi, contre la Serbie (68-62) à Sydney (Australie).

Les joueuses de Jean-Aimé Toupane, qui sont apparues émoussées avec l’enchaînement des matchs, n’ont pas réussi à réitérer leur performance de la veille contre le Japon. Elles ont couru après le score pendant une grande partie de la rencontre. Derrière au tableau d’affichage à la pause (37-32), elles sont toutefois parvenues à recoller (46-46) et à relancer le suspense sous l’impulsion notamment d’Alexia Chartereau. Mais les Bleues, déficientes au rebond (44 pour la Serbie et 25 pour la France) et pénalisées par de nombreuses pertes de balle, ont connu un cruel passage à vide, laissant la Serbie prendre le large (57-46).

Loin de baisser les bras, elles ont réalisé un nouveau come-back pour revenir à seulement deux points de leurs adversaires à moins d’une minute de la fin. Mais Sasa Cado, qui pointait à 0 sur 6 à trois points, a déclenché un tir derrière la ligne qui a anéanti les derniers espoirs tricolores. Gabby Williams et les Tricolores ont désormais deux jours pour préparer leur quart de finale.

Il conviendra donc de sortir le grand jeu face aux Chinoises pour s'ouvrir les portes du dernier carré de ce Mondial australien.