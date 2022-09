Ligue 1 : PSG, Monaco, Montpellier... Le classement des équipes qui courent le moins

La Ligue 1 a publié, en début de semaine, les performances athlétiques des clubs et des joueurs depuis le début de la saison. Et Montpellier, le PSG ou encore Monaco font partie des clubs qui courent le moins en moyenne par match.

Après 8 journées de championnat, le PSG est toujours invaincu et occupe la tête du classement avec deux points d’avance sur l’OM. Mais le club de la capitale ne pointe pas à la première place de tous les classements. Il arrive même dans les dernières positions de celui des performances athlétiques publié en début de semaine par la Ligue 1. Avec 108,6 kilomètres parcourus en moyenne par match depuis le début de la saison, Paris est l’équipe qui court le moins du championnat avec Montpellier (105,5 km). Nantes est juste devant le champion de France en titre (110,2 km), pratiquement à égalité avec Monaco (110,6 km).

La tête de ce classement est occupée par le Stade Rennais (119,4 km), qui devance Strasbourg (116 km), Ajaccio (116 km) et Lorient (115,2 km). L’OM se classe au 6e rang (114,6 km), alors que Lens est 9e (113,6) et Lyon se trouve en 11e position (113,5 km). Rennes est aussi l’équipe dont les joueurs sprintent le plus avec 160 courses à haute vitesse par match en moyenne devant Toulouse (159,4) et Lens (159,1). Le PSG est en 8e position (140,6) juste devant Lyon (138,9) tandis que Marseille pointe à la 11e place (134,1).

Du côté des joueurs, le Clermontois Johan Gastien est le joueur qui court le plus avec une moyenne de 12,2 kilomètres parcourus par match, devant le Rémois Marshall Munetsi (12 km) et le Lensois Slais Abdul Samed (12 km). Il n’y a aucun joueur du PSG, de l’OM et de l’OL dans le top 10. Enfin, le Toulousain Zkaria Aboukhal est celui qui sprinte le plus (28,4 par match) devant le Clermontois Neto Borges (22,3) et le Lillois Jonathan David (21,8).