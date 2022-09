Formule 1 : depuis quand Lewis Hamilton n’a-t-il pas terminé une saison sans victoire ?

A six courses de la fin de la saison de Formule 1, Lewis Hamilton, septuple champion du monde, n’a pas remporté de grand prix. Une anomalie qui serait tout simplement historique.

Une saison de F1 sans victoire pour Lewis Hamilton ? Une situation qui risque d’arriver cette année. Alors qu’il reste six courses à disputer, le Britannique n’a pas encore triomphé.

Il pourrait donc s’agir d’une année historique s’il venait à ne pas remporter de course. Inédit puisque le pilote Mercedes a toujours gagné au moins un Grand prix par saison depuis ses débuts en Formule 1 en 2007.

Deuxième la saison dernière, derrière Max Verstappen, Sir Lewis Hamilton, qui est recordman du nombre de victoires en grands prix (103), vit l’une de ses saisons les plus compliquées, comme il l’a lui-même avoué.

Pour autant, il est très loin d’être abattu. Bien au contraire. «Il reste six courses, donc six opportunités de victoire, a confié Lewis Hamilton (37 ans). Mais si nous n'y arrivons pas, ce n'est pas la fin du monde. On reviendra au top.»

Alors que ce week-end, le paddock sera à Singapour, Lewis Hamilton occupe la sixième place au championnat du monde, avec 168 points.