Ligue 1 : Mbappé, Clauss, Moffi... Qui est le joueur le plus rapide du championnat ?

Vitesse à l’appui, la Ligue 1 a révélé le joueur le plus rapide de ce début de saison. Et presque sans surprise, il s’agit de Kylian Mbappé, qui devance Terem Moffi et Jonathan David.

Ce n’est pas une surprise. Connu pour sa redoutable pointe de vitesse, Kylian Mbappé est le joueur le plus rapide de ce début de saison, selon des données fournies par la Ligue 1. L’attaquant du PSG a été flashé à 36 km/h. Avec une telle vitesse, il est difficile pour les défenseurs adverses de stopper le champion du monde 2018, auteur du 7 buts en quatre matchs de championnat cette saison.

L’ancien monégasque devance de peu le Nigérian Terem Moffi. Buteur à six reprises cette saison, l’attaquant du FC Lorient est également un sprinteur redoutable avec une pointe enregistrée à 35,64 km/h. Elye Wahi (Montpellier), Jonathan Clauss (Marseille) et Jonathan David (Lille) complètent le podium avec une vitesse maximale de 35,28 km/h.

Karl Toko Ekambi et Kevin Gameiro arrivent derrière avec un sprint à 34,92 km/h, alors que Under Cengiz (Marseille), Moses Simon (Nantes) et Achraf Hakimi (PSG) figurent dans le top 10 après avoir été flashés à la vitesse de 34,56 km/h.

Le top 10 des joueurs les plus rapides

1. Kylian Mbappé (PSG) : 36 km/h



2. Terem Moffi (Lorient) : 35,64 km/h



3. Elye Wahi (Montpellier) : 35,28 km/h



- Jonathan Clauss (Marseille) : 35,28 km/h



- Jonathan David (Lille) : 35,28 km/h



6. Karl Toko Ekambi (Lyon) : 34,92 km/h



- Kevin Gameiro (Strasbourg) : 34,92 km/h



8. Cengiz Under (Marseille) : 34,56 km/h



- Moses Simon (Nantes) : 34,56 km/h



- Achraf Hakimi (PSG) : 34,56 km/h