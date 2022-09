Football : le Maroc réclame le retrait d’un maillot de l’Algérie

Le Maroc a réclamé à Adidas le retrait d’un maillot de football de la sélection algérienne. En cause, une appropriation de symboles du «patrimoine culturel marocain».

Le ministère marocain de la Culture a sommé le géant allemand de l'équipement sportif Adidas de retirer sa nouvelle collection de maillots de la sélection algérienne de football, l'accusant de s'être indûment approprié des symboles du «patrimoine culturel marocain», a appris jeudi l'AFP auprès de son avocat.

«Il s'agit d'un vol de motifs inspirés du ‘zellige marocain’ (céramique caractéristique de l'art décoratif traditionnel marocain, ndlr) qui figurent sur des maillots de sport de l’Algérie, ce qui a poussé le ministère à agir en urgence», a expliqué à l'AFP une source au sein du ministère de la Culture.

Inspired by culture and history. Made to fit for royalty





We introduce the new 22/23 @LesVerts home/away kit, and the culture wear collection. Available from October 14. pic.twitter.com/LgIYWsL69x

— adidas Football (@adidasfootball) September 23, 2022