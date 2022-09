Chessboxing : qu’est-ce que cette discipline mêlant échecs et boxe ?

Le chessboxing, qui fait son retour samedi soir au Cabaret Sauvage, à Paris pour une compétition internationale, est une discipline hybride mêlant boxe et échecs. Voici ce qu’il faut en savoir.

D’où vient le chessboxing ?

Le chessboxing est un sport tout jeune. Simplement parce qu’il est né de l'imaginaire du dessinateur Enki Bilal. C’est en effet en 1992, dans «Froid équateur», dernier opus de la Trilogie Nikopol (Ed. Casterman), que le monde découvre cette discipline fictive où le héros, Nikopol, remporte un combat épique alliant la force de la boxe et l'intelligence des échecs. 30 ans plus tard, le chessboxing est désormais un sport bien réel combinant boxe anglaise et jeu d'échecs.

Comment le chessboxing est devenu un vrai sport ?

C’est l’artiste néerlandais Iepe Rubingh qui a décidé de «créer» la discipline dans la vraie vie. Il a organisé le premier combat et créé la Fédération internationale, la World Chess Boxing Organisation (WCBO) avant de multiplier les duels à travers le monde via l'Intellectual Fight Club (IFC).

Comme se déroule un combat de chessboxing ?

Un combat de chessboxing se déroule en 11 rounds avec 6 rounds d'échecs et 5 rounds de boxe. Les échecs se jouent en ‘blitz’ (dans un temps donné) et les combattants sont torse nu, sans casque de protection pour la boxe mais avec un casque anti-bruit. Le combat se gagne soit par KO, soit par échec et mat.

Une nouvelle soirée à Paris

Trois ans après la dernière (9 novembre 2019), Snapshot Production organise le retour des combats officiels de chessboxing en France ce 1er octobre au Cabaret Sauvage (Paris). Au programme, quatre combats de haut vol commentés en live pour les spectateurs par le champion français d’échecs Jules Moussard et Thomas Cazeneuve, ainsi que le président de la fédération de la FFE et par les champions de chessboxing Lara Armas et Matt Thomas en direct sur Twitch pour les internautes.

