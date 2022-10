Manchester City-Manchester United, Premier League : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Manchester City-Manchester United, le derby mancunien, sera à suivre dimanche 2 octobre lors de la 9e journée du championnat d’Angleterre sur les antennes du groupe Canal. Voici le programme TV complet.

Les Citizens contre les Red Devils. Les deux voisins et ennemis de Manchester se retrouvent pour un bouillant derby dimanche (15h sur Canal+ Foot). Deuxièmes de Premier League et invaincus, les hommes de Pep Guardiola ont remporté les deux rencontres la saison dernière et voudront continuer sur leur lancée. Ils s’appuieront évidemment sur leur incroyable buteur Erling Haaland pour briser la défense adversaire.

En face, les hommes d’Erik Ten Hag ont repris du poil de la bête après un début de saison très compliqué. Cinquièmes du championnat, les Red Devils ont enchaîné trois victoires consécutives pour se refaire une santé. Mais seront-ils capables de s’imposer à l’Etihad Stadium ?

Programme TV

Manchester City-Manchester United

9e journée de Premier League

Dimanche 2 octobre

15h sur Canal+Foot