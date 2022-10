Football : des saluts nazis en pleine finale de la Coupe d’Australie

Des saluts nazis ont été brandis, dimanche, en pleine finale de la Coupe d’Australie. Huit supporters ont été expulsés, a annoncé la fédération australienne de football.

Huit supporters ont été expulsés de la finale de la Coupe d’Australie de football dimanche à Sydney, a annoncé la fédération australienne après une rencontre marquée par des saluts nazis et chants nationalistes croates.

Durant le match, remporté 2-0 par le Macarthur FC, des supporters du Sydney United 58 (club semi-professionnel fondé par des Australiens d'origine croate en 1957 sous le nom de Sydney Croatia) ont réalisé des saluts nazis, tandis qu’une partie des tribunes a entonné un chant nationaliste croate d'extrême droite, utilisé par le mouvement fasciste des Oustachis dans les années 1930.

A disgusting string of vile incidents has overshadowed the Australia Cup final between national premier league side, Sydney United, and Macarthur FC. 7NEWS Adelaide at 6pm | https://t.co/8ftPfFYTVQ @LucasRinaldo7 #7NEWS pic.twitter.com/QGTjKuZLJr

— 7NEWS Adelaide (@7NewsAdelaide) October 2, 2022