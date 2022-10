Ligue 1 : le PSG et l'OM enchaînent, Lorient troisième après sa victoire contre Lille… Ce qu'il faut retenir de la 9e journée

Vainqueurs d’Angers et Nice, l’OM et le PSG poursuivent leur très bon début de saison alors que Lille a été battu par Lorient. Voici tout ce qu’il faut retenir de la 9e journée de Ligue 1.

Angers-OM : 0-3

Après deux semaines de trêve internationale et un dernier nul contre Rennes, l’OM a repris sa marche en avant en allant s’imposer de belle manière sur la pelouse d’Angers (0-3) vendredi soir en ouverture de la 9e journée de Ligue 1. Les hommes d’Igor Tudor l’ont emporté grâce à un brillant Jonathan Clauss, auteur d’un but et deux passes décisives pour Luis Suarez et Gerson. Les Olympiens, toujours deuxièmes à deux points du PSG, se préparent bien avant la venue très importante du Sporting Lisbonne en Ligue des champions mardi.

Strasbourg-Rennes : 1-3

Les Rennais sont allés s’imposer sur la pelouse de Strasbourg (1-3) et plongent les Alsaciens dans le doute. Les hommes de Bruno Génésio, cinquièmes en attendant le match de Monaco contre Nantes ce dimanche, l’ont emporté grâce à des buts d’Arnaud Kalimuendo, Martin Terrier et Amine Gouiri. Le Racing, 18e, a réduit la marque sur penalty par Habib Diallo.

PSG-Nice : 2-1

Paris s’est fait peur pour la reprise, mais s’est finalement imposé contre Nice (2-1). Alors que Christophe Galtier avait décidé de faire tourner un peu son effectif en titularisant notamment Hugo Ekitike à la place de Kylian Mbappé, les Parisiens ont eu du mal face à des Aiglons mal classés, et qui ont eu l’envie de faire vaciller les champions de France. Le PSG est toutefois parvenu à ouvrir la marque grâce à un sublime coup franc de Lionel Messi. Les Niçois ont égalisé par Gaëtan Laborde juste au retour des vestiaires. Entré en jeu en seconde période, Mbappé a offert la victoire aux siens. Les Parisiens se rendront mercredi à Lisbonne pour affronter le Benfica.

Lorient-Lille : 2-1

Lorient n’était pas qu’un tube de l’été. Impressionnants lors des huit premières journées, les Merlus ont poursuivi leur excellent début de saison en s’imposant dimanche contre Lille (2-1). Les Bretons ont ouvert le score grâce à but contre son camp de Diakité (9e). Mais les Dogues ont égalisé par David (78e). Poussés par Le Moustoir, les Lorientais sont parvenus à reprendre l’avantage sur un joli but de Le Bris (87e). Lorient est troisième, Lille huitième.

Toulouse-Montpellier (15h)

Troyes-Reims (15h)

Ajaccio-Clermont (15h)

Auxerre-Brest : 1-1

Auxerre et Brest se quittent sur un match nul (1-1) qui n'arrange personne. Islam Slimani a ouvert la marque (64e) mais MBaye Niang a égalisé sur penalty pour l'AJA (86e). Brest, qui a connu une semaine très compliquée avec le départ de Youcef Belaïli, est 18e. Auxerre est 14e.

Monaco-Nantes (17h05)

Lens-Lyon (20h45)