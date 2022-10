OM-Sporting, Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

OM-Sporting Lisbonne, match de la 3e journée de la phase de groupes de Ligue des champions, se dispute mardi 4 octobre et sera à suivre sur les antennes de Canal+. Voici le programme TV complet.

Dos au mur. Après deux défaites en autant de rencontres (Tottenham et Francfort), l’OM n’a plus le choix s’il veut encore avoir un avenir dans cette Ligue des champions. Opposé mardi soir au Sporting Lisbonne (21h sur Canal+ Foot), impressionnant leader de sa poule, le club marseillais doit réaliser un résultat et si possible une victoire.

D’autant que les Marseillais, invaincu en championnat de France, se déplaceront ensuite sur la pelouse des Portugais dans deux semaines. Autant dire qu’après ces deux oppositions, les hommes d’Igor Tudor sauront s’ils peuvent viser les huitièmes, la Ligue Europa ou tout simplement dire adieu à l’Europe.

Programme TV

OM-Sporting Lisbonne

Ligue des champions

Mardi 4 octobre

21h sur Canal+ Foot