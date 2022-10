«Un épisode honteux» : le propriétaire de la Fiorentina victime de chants racistes en Italie

Rocco Commisso, propriétaire de la Fiorentina, a été victime de chants racistes, dimanche, lors de la défaite face à l’Atalanta Bergame (1-0). Le club de football italien a réclamé des sanctions aux pouvoirs publics.

Un nouvel épisode de racisme dans le football italien. Le propriétaire de la Fiorentina Rocco Commisso a été la cible, dimanche, de chants racistes lors de la défaite de son club sur la pelouse de l’Atalanta Bergame. «Aujourd’hui, nous avons été témoins d’un épisode honteux, non pas d’un seul individu mais de tout un virage», a dénoncé le directeur général du club Joe Barone, qualifiant cette situation d'«inacceptable».

Rocco Commisso est né en Calabre, à l’extrémité sud du pays, avant de migrer à New York (Etats-Unis), où il a fait fortune. Et dans un pays très divisé entre le Nord et le Sud, les slogans et chants visant les habitants du Mezzogiorno sont considérés comme des actes de «discrimination territoriale» et jugés avec autant de gravité que les actes racistes.

La Fiorentina a ainsi réclamé l’intervention de la Ligue de football professionnel mais aussi du gouvernement et du Comité nationale olympique pour que des sanctions et des «mesures sévères» soient prises.