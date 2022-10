Bousculade meurtrière en Indonésie : une minute de silence sera observée avant les matchs européens

Une minute de silence sera observée avant les matchs européens cette semaine à la mémoire des 131 personnes qui ont perdu la vie lors de la bousculade meurtrière, le week-end dernier, en Indonésie, a annoncé l’UEFA.

Un moment de recueillement. Une minute de silence sera observée avant l’ensemble des matchs européens à la mémoire des 131 personnes qui ont tragiquement péri dans la bousculade meurtrière, le week-end dernier, dans un stade de football en Indonésie.

Cette décision de l’UEFA concerne les rencontres de Ligue des champions, de Ligue Europa, de Ligue Europa Conférence mais aussi de qualifications à la Coupe du monde féminine.

A moment of silence will be held prior to kick-off at all UEFA matches this week, in memory of the victims of the tragic events at Kanjuruhan Stadium in Indonesia.

— UEFA (@UEFA) October 4, 2022