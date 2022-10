Football : l’Ukraine prête à organiser la Coupe du monde 2030

L’Ukraine serait prête à se joindre à la candidature de l’Espagne et du Portugal pour organiser la Coupe du monde de football en 2030, selon The Times. Une annonce officielle pourrait avoir lieu ce mercredi.

L’Espagne et le Portugal bientôt rejoints par l’Ukraine ? Le président ukrainien Volodymyr Zelensky aurait donné son accord pour se joindre à la candidature commune du duo ibérique pour organiser la Coupe du monde de football 2030, selon The Times. Une annonce officielle pourrait avoir lieu dès ce mercredi. En l’état actuel, l’Ukraine accueillerait les matchs d’une seule poule, alors que le reste de la compétition se tiendrait dans la péninsule ibérique.

Mais la participation de l’Ukraine à l’organisation du Mondial dans huit ans reste bien évidemment soumise à l’évolution de la situation dans le pays et son éventuelle reconstruction, en raison de la guerre menée par la Russie depuis la fin du mois de février. Et si le trio venait à être désigné, l’Ukraine, qui avait organisé l’Euro 2012 avec la Pologne, accueillerait pour la première fois la Coupe du monde. Tout comme le Portugal, alors que l’Espagne a déjà organisé l’événement en 1982.

Et les trois pays ont toutes leurs chances de se voir attribuer cette Coupe du monde au moment des votes, puisque les deux prochains Mondiaux auront lieu hors de l’Europe avec le Qatar dans moins de deux mois, puis conjointement les Etats-Unis, le Canada et le Mexique en 2026. Même si une candidature commune de l’Argentine, de l’Uruguay, du Paraguay et du Chili serait susceptible de rafler la mise afin de commémorer les 100 ans de la première Coupe du monde (1930 en Uruguay). L’Arabie Saoudite, l’Egypte et la Grèce seraient également intéressés pour candidater ensemble.